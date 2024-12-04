Яна Рудковская поддержала певицу Максим в борьбе с алкогольной зависимостью

Продюсер Яна Рудковская похвалила певицу Максим за твёрдость духа в борьбе с алкоголизмом.
Продюсер Димы Билана оценила героический настрой певицы Максим, которая вознамерилась противостоять алкогольной зависимости.
"Нужно очень много смелости, чтобы признаться в разрушающей себя и близких зависимости. Последние полтора года она делится, как борется с алкогольной зависимостью, которой страдала несколько лет до этого", — поддержала Рудковская исполнительницу хита "Знаешь ли ты".
Деятель шоу-бизнеса отметила, что артистке пришлось лечиться в рехабе после срывов. Она восхитилась тем, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы Максим) шикарно выглядит.
Ранее певица Максим объяснила, что помогло ей побороть страсть к спиртному.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.