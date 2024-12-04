Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о том, что у них появился новый член семьи.

Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman Сын Павла Прилучного

Супруга актёра Павла Прилучного опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её сын Микаэль играет с маленьким щеночком.

"У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать", — написала под видео Брутян.

Жена актёра отметила, что не предполагала, что может так любить собак. Она призвала подписчиков помочь ей с выбором клички для щенка.

Ранее Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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