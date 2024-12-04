Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о том, что у них появился новый член семьи.
Супруга актёра Павла Прилучного опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её сын Микаэль играет с маленьким щеночком.
"У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать", — написала под видео Брутян.
Жена актёра отметила, что не предполагала, что может так любить собак. Она призвала подписчиков помочь ей с выбором клички для щенка.
Ранее Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.