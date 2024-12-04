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Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой

0:58
Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о призовых местах дочерей на спортивных соревнованиях.

Дети Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman
Дети Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* фото двух своих дочерей, наряженный в яркие костюмы гимнасток.

Она рассказала, что завершился долгожданный турнир, который её наследницы с нетерпением ждали.

"Итог: два первых места (Евуська стала абсолютной чемпионкой, а Милаша получила ещё дополнительный приз за артистизм)", — похвасталась жена Дмитрия Тарасова.

Костенко поблагодарила тренеров, которые работают с её дочерьми.

Она отметила, что вернувшиеся с соревнований девочки захотели поехать в Дубай.

У Костенко и Тарасова четверо детей — Милана, Ева, Алексей и Ярослав.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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