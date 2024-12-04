Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о призовых местах дочерей на спортивных соревнованиях.
Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* фото двух своих дочерей, наряженный в яркие костюмы гимнасток.
Она рассказала, что завершился долгожданный турнир, который её наследницы с нетерпением ждали.
"Итог: два первых места (Евуська стала абсолютной чемпионкой, а Милаша получила ещё дополнительный приз за артистизм)", — похвасталась жена Дмитрия Тарасова.
Костенко поблагодарила тренеров, которые работают с её дочерьми.
Она отметила, что вернувшиеся с соревнований девочки захотели поехать в Дубай.
У Костенко и Тарасова четверо детей — Милана, Ева, Алексей и Ярослав.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.
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