Алёна Жигалова заявила, что любовница рэпера Натана ждала от него ребёнка

Журналистка Алёна Жигалова раскрыла подробности бурной личной жизни рэпера Натана.
Ведущая шоу "Алёна, блин!" сообщила в беседе с Дмитрием Дибровым, что у любвеобильного рэпера Натана семь лет назад якобы была любовница, которая ждала от него ребёнка.
В то же самое время (2017 или 2018 год) беременной была и супруга рэпера Анастасия.
Алёна Жигалова сообщила, что ей рассказали о любовных похождениях Натана, которые начались задолго до интрижки музыканта с блогером Лерчек. Журналистка даже назвала имя девушки Ксении Гато, которая моложе Натана на 10 лет.
Жигалова заявила, что рэпер не хотел, чтобы любовница рожала от него ребёнка.
Ранее певец Прохор Шаляпин оправдал мужчин, которые изменяют своим жёнам.
Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр. Ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.