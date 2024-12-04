Алёна Жигалова заявила, что любовница рэпера Натана ждала от него ребёнка

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Журналистка Алёна Жигалова раскрыла подробности бурной личной жизни рэпера Натана.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman Рэпер Натан

Ведущая шоу "Алёна, блин!" сообщила в беседе с Дмитрием Дибровым, что у любвеобильного рэпера Натана семь лет назад якобы была любовница, которая ждала от него ребёнка.

В то же самое время (2017 или 2018 год) беременной была и супруга рэпера Анастасия.

Алёна Жигалова сообщила, что ей рассказали о любовных похождениях Натана, которые начались задолго до интрижки музыканта с блогером Лерчек. Журналистка даже назвала имя девушки Ксении Гато, которая моложе Натана на 10 лет.

Жигалова заявила, что рэпер не хотел, чтобы любовница рожала от него ребёнка.

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Уточнения

Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр. Ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!».



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