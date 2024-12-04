Актриса Агата Муцениеце рассказала о своей встрече с инопланетянами

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце составила конкуренцию певице Кате Лель и рассказала о своём контакте с инопланетными цивилизациями.

Фото: https://vk.com/agata_muceniece by ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце

Агата Муцениеце вспомнила, как отдыхала с Павлом Прилучным в Греции и любовалась морем на фоне шумной дискотеки.

Актриса заверила, что не пила ни капли алкоголя.

"В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывет вдоль горизонта. Для самолёта оно летело слишком быстро. Потом оно зависло на одно мгновение и резко улетело в воздух", — рассказала звезда кино в личном подкасте "Догадки Агатки".

Она отметила, что Павел Прилучный стоял рядом с ней и тоже наблюдал неопознанный летающий объект, принадлежащий, по её мнению, инопланетянам. Звезда сериала "Закрытая школа" предположила, что бывший муж объявит её ненормальной и попытается отправить её в психиатрическую клинику.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская и российская актриса театра и кино, телеведущая.



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