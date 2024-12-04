Филипп Киркоров похвастался результатом своего преображения

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров показал свою версию боди-хоррора "Субстанция".

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* несколько снимков. На первом фото он запечатлён на пляже с лишним весом и выпирающим животом.

"Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее?" — гласит аудио-сопровождение поста короля российской эстрады.

После этого Киркоров показывается себя уже помолодевшего, стройного и подтянутого.

"Субстанция. Russian version", — подписал кадры певец.

Ранее Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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