Сергей Лазарев рассказал, почему сын и дочь смотярт на него косо

Певец Сергей Лазарев признался, чем раздосадовал своих детей.
Сергей Лазарев рассказал, что до сих пор не нарядил новогоднюю ёлку, тогда как в 2023 году в это время лесная красавица уже стояла в его доме в полной красе.
Артист объяснил, что сын Никита и дочь Аня беспокоятся по поводу отсутствия дома ёлки.
"Вообще нет времени нарядить… Дети уже косо на меня смотрят, типа, папа, а у нас Новый год то в этом году планируется?" — пожаловался артист.
Лазарев объяснил, что отсутствие снега не добавляет ему новогоднего настроения. Огорчается певец и от необходимости носить пуховики и дублёнки. Он отметил, что из-за аллергии на холод он любит лето.
Ранее Сергей Лазарев рассказал о маме, которая воспитала их с братом в одиночку.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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