Сергей Лазарев рассказал, почему сын и дочь смотярт на него косо

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Певец Сергей Лазарев признался, чем раздосадовал своих детей.

Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев рассказал, что до сих пор не нарядил новогоднюю ёлку, тогда как в 2023 году в это время лесная красавица уже стояла в его доме в полной красе.

Артист объяснил, что сын Никита и дочь Аня беспокоятся по поводу отсутствия дома ёлки.

"Вообще нет времени нарядить… Дети уже косо на меня смотрят, типа, папа, а у нас Новый год то в этом году планируется?" — пожаловался артист.

Лазарев объяснил, что отсутствие снега не добавляет ему новогоднего настроения. Огорчается певец и от необходимости носить пуховики и дублёнки. Он отметил, что из-за аллергии на холод он любит лето.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о маме, которая воспитала их с братом в одиночку.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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