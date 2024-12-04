Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
6 лучших эфирных масел для ухода за жирной кожей
Что делать на даче после первого снегопада
Простые подкормки для пышного цветения фиалок
Секрет стабильного вождения — новые шины на задних колёсах
Почему нут называют суперфудом для здоровья
В Южной Корее профсоюз Hyundai проведёт забастовки, если президент страны не уйдёт в отставку
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи

Сергей Лазарев рассказал, почему сын и дочь смотярт на него косо

0:56
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев признался, чем раздосадовал своих детей.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев рассказал, что до сих пор не нарядил новогоднюю ёлку, тогда как в 2023 году в это время лесная красавица уже стояла в его доме в полной красе.

Артист объяснил, что сын Никита и дочь Аня беспокоятся по поводу отсутствия дома ёлки.

"Вообще нет времени нарядить… Дети уже косо на меня смотрят, типа, папа, а у нас Новый год то в этом году планируется?" — пожаловался артист.

Лазарев объяснил, что отсутствие снега не добавляет ему новогоднего настроения. Огорчается певец и от необходимости носить пуховики и дублёнки. Он отметил, что из-за аллергии на холод он любит лето.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о маме, которая воспитала их с братом в одиночку.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения Любовь Степушова Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев Атомный ледокольный флот России. Уникальная сила и мощь в арктических водах Дмитрий Плотников
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Как месяц без макияжа изменит вашу кожу и восприятие себя
Как видеонаблюдение поможет предотвратить преступления в такси
Россиянам предложили нестандартные идеи для новогодних путешествий
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения
Учёные создали гидрофобный материал, который может изменить будущее электроники
Эксперт оценил возможность замены ипотеки рассрочкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.