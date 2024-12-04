Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые подкормки для пышного цветения фиалок
Секрет стабильного вождения — новые шины на задних колёсах
Почему нут называют суперфудом для здоровья
В Южной Корее профсоюз Hyundai проведёт забастовки, если президент страны не уйдёт в отставку
Сергей Лазарев рассказал, почему сын и дочь смотярт на него косо
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи
Три простых шага к великолепному урожаю голубики

Бывшая жена рэпера Гуфа пожаловалась на маленькие алименты на дочь

0:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королёва пристыдила музыканта за жадность.

Рэпер Гуф
Фото: https://vk.com/guf_club by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public doman
Рэпер Гуф

Экс-супруга Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф, недовольна суммой выплачиваемых музыкантом алиментов на двухлетнюю дочь Тину.

Юлия Королёва рассказала, что денег, которые даёт ей рэпер, едва хватает, чтобы снимать арендованную квартиру.

"Стыдно, конечно, за отцов в России, все жадные", — заявила Юлия.

Рэпер Гуф не оставил обвинения без ответа. Он предоставил доказательства того, что ежемесячно перечисляет на счёт экс-супруги от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения Любовь Степушова Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев Атомный ледокольный флот России. Уникальная сила и мощь в арктических водах Дмитрий Плотников
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Как месяц без макияжа изменит вашу кожу и восприятие себя
Как видеонаблюдение поможет предотвратить преступления в такси
Россиянам предложили нестандартные идеи для новогодних путешествий
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения
Учёные создали гидрофобный материал, который может изменить будущее электроники
Эксперт оценил возможность замены ипотеки рассрочкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.