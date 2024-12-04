Бывшая жена рэпера Гуфа пожаловалась на маленькие алименты на дочь

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Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королёва пристыдила музыканта за жадность.

Фото: https://vk.com/guf_club by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public doman Рэпер Гуф

Экс-супруга Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф, недовольна суммой выплачиваемых музыкантом алиментов на двухлетнюю дочь Тину.

Юлия Королёва рассказала, что денег, которые даёт ей рэпер, едва хватает, чтобы снимать арендованную квартиру.

"Стыдно, конечно, за отцов в России, все жадные", — заявила Юлия.

Рэпер Гуф не оставил обвинения без ответа. Он предоставил доказательства того, что ежемесячно перечисляет на счёт экс-супруги от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».



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