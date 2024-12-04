Шоумен Гоген Солнцев заявил, что его бывшая жена или в плену, или мертва

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Шоумен Гоген Солнцев отказывается выплачивать деньги за выкуп бывшей жены, которая попала в беду.

Фото: https://vk.com/gogen_solntcev by ВК-аккаунт Гогена Солнцева is licensed under public doman Шоумен Гоген Солнцев

Гоген Солнцев сообщил, что его экс-супруга Екатерина Терешкович не выходит на связь после того, как отправилась в Объединённые Арабские Эмираты.

Дочь женщины надеялась, что мама не отвечает на звонки, так как хорошо проводит время, однако теперь Солнцеву поступают угрозы с требованием выплатить деньги за освобождение Галины.

Солнцев рассказал, что некие люди потребовали у него две тысячи долларов, заявляя, что Терешкович якобы разбила какой-то катамаран в ОАЭ.

Прочитав СМС Гоген решил, что его бывшая жена "или в плену, или мертва". Он также подозревает, что с ним выходят на связь мошенники.

"Я никакие деньги не буду высылать, потому что, считаю, это орудуют мошенники", — цитирует слова Гогена "СтарХит".

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.



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