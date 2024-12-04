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Садальский вспомнил, что был счастлив, когда у него не было денег

0:50
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский вспомнил о том счастливом времени, когда он был бедным.

Актёр Станислав Садальский
Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman
Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что материальное благополучие не является гарантией счастья.

"Раньше у меня не было денег, и я был очень счастлив без них. Когда я умру, мои деньги мне не будут уже нужны", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Садальский надеется на то, что, когда он покинет этот мир, фильмы, в которых он снимался, будут жить и радовать людей. Заслуженный артист РСФСР считает, что по кино люди будут судить о нём как о человеке.

Он отметил, что у киноактёров жизнь устроена интересно.

Ранее Станислав Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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