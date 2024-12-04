Юрист высказался о запрете Ивана Телегина вывозить дочь от певицы Пелагеи за рубеж

1:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный юрист Московской области, почётный адвокат России, доктор юридических наук, профессор Евгений Цуков прокомментировал судебный запрет Ивана Телегина на вывоз певицей Пелагеей за границу их общей дочери.

Фото: https://t.me/s/pelageya_of by Телеграм-канал певицы Пелагеи is licensed under public doman Певица Пелагея

Эксперт рассказал, что если один из родителей вывозит ребёнка за рубеж, то второй супруг обязательно даёт разрешение на выезд в отпуск на конкретно установленный период.

"В любом случае должен дать нотариальное разрешение. Потому что в любом случае при провозе за границу (неважно каким видом транспорта) будет предоставляться свидетельство о рождении этого ребёнка. И если там указан муж или жена, а вывозит один из родителей, то просто-напросто не выпустят", — рассказал юрист в беседе с Pravda.Ru.

Специалист рассказал, что у родителя всегда должно быть с собой согласие другого родителя на вывоз ребёнка за рубеж.

Юрист предположил, что в суд хоккеист обратился, чтобы закрепить свой запрет на будущее, чтобы его дочь не покидала пределы страны.

Цуков объяснил, с чем связан закон о том, что на вывоз ребёнка обязательно иметь разрешение.

"Закон связан с тем, что, в принципе, конкретных случаев, когда родитель выезжает за границу с ребёнком, и в зависимости от обстоятельств либо просит там убежище, либо контракт заключает или ещё что-то, остается там, в конце концов, на постоянное жительство, случаев таких достаточно, поэтому в законе указано: получи согласие второго родителя, даже если родители вообще в браке не состояли, но он признал ребёнка и в свидетельстве о рождении он указан. Всё, он должен дать согласие на выезд на каникулы, в отпуск", — объяснил адвокат.

Уточнения

Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в девичестве — Ханова; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020).



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