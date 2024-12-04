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Юрист высказался о запрете Ивана Телегина вывозить дочь от певицы Пелагеи за рубеж

1:49
Шоу-бизнес

Заслуженный юрист Московской области, почётный адвокат России, доктор юридических наук, профессор Евгений Цуков прокомментировал судебный запрет Ивана Телегина на вывоз певицей Пелагеей за границу их общей дочери.

Певица Пелагея
Фото: https://t.me/s/pelageya_of by Телеграм-канал певицы Пелагеи is licensed under public doman
Певица Пелагея

Эксперт рассказал, что если один из родителей вывозит ребёнка за рубеж, то второй супруг обязательно даёт разрешение на выезд в отпуск на конкретно установленный период.

"В любом случае должен дать нотариальное разрешение. Потому что в любом случае при провозе за границу (неважно каким видом транспорта) будет предоставляться свидетельство о рождении этого ребёнка. И если там указан муж или жена, а вывозит один из родителей, то просто-напросто не выпустят", — рассказал юрист в беседе с Pravda.Ru.

Специалист рассказал, что у родителя всегда должно быть с собой согласие другого родителя на вывоз ребёнка за рубеж.

Юрист предположил, что в суд хоккеист обратился, чтобы закрепить свой запрет на будущее, чтобы его дочь не покидала пределы страны.

Цуков объяснил, с чем связан закон о том, что на вывоз ребёнка обязательно иметь разрешение.

"Закон связан с тем, что, в принципе, конкретных случаев, когда родитель выезжает за границу с ребёнком, и в зависимости от обстоятельств либо просит там убежище, либо контракт заключает или ещё что-то, остается там, в конце концов, на постоянное жительство, случаев таких достаточно, поэтому в законе указано: получи согласие второго родителя, даже если родители вообще в браке не состояли, но он признал ребёнка и в свидетельстве о рождении он указан. Всё, он должен дать согласие на выезд на каникулы, в отпуск", — объяснил адвокат.

Уточнения

Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в девичестве — Ханова; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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