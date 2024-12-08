Актриса Александра Захарова раскритиковала идею переснять фильм Формула любви

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Актриса Александра Захарова объяснила, почему не одобряет попытки переснимать знаменитые советские фильмы.

Фото: https://vk.com/zakharovofficial by ВК-аккаунт Александры Захаровой is licensed under public doman Актриса Александра Захарова

Захарова не приветствует идеи снимать продолжения известных фильмах. Она не видит надобности в том, чтобы переснимать фильмы "Обыкновенное чудо" и "Формула любви".

Она не хочет сниматься в данных повторах, несмотря на то, что любит своих кинематографических героинь.

Ранее Станислав Садальский высказался о дочери режиссёра Марка Захарова.

"На мой взгляд, это не очень хорошие идеи. Когда делают продолжения, переснимают нашу классику. Ну как можно переснять "Летят журавли" или "Золушку"? Придумывайте что-то свое, особенное", — цитирует слова звезды театра кино "Вечерняя Москва".

Уточнения

Алекса́ндра Ма́рковна Заха́рова (род. 17 июня 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РФ (2001).



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