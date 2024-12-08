Актриса Александра Захарова раскритиковала идею переснять фильм Формула любви

Актриса Александра Захарова объяснила, почему не одобряет попытки переснимать знаменитые советские фильмы.
Захарова не приветствует идеи снимать продолжения известных фильмах. Она не видит надобности в том, чтобы переснимать фильмы "Обыкновенное чудо" и "Формула любви".
Она не хочет сниматься в данных повторах, несмотря на то, что любит своих кинематографических героинь.
Ранее Станислав Садальский высказался о дочери режиссёра Марка Захарова.
"На мой взгляд, это не очень хорошие идеи. Когда делают продолжения, переснимают нашу классику. Ну как можно переснять "Летят журавли" или "Золушку"? Придумывайте что-то свое, особенное", — цитирует слова звезды театра кино "Вечерняя Москва".
Алекса́ндра Ма́рковна Заха́рова (род. 17 июня 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РФ (2001).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.