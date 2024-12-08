Отар Кушанашвили рассказал о своём любимом коте, который составляет смысл его жизни

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили рассказал об огромной любви к своему рыжему коту.

Фото: https://www.instagram.com/otar.kushanashvili by Инстаграм Отара Кушанашвили is licensed under public doman Журналист Отар Кушанашвили

Кушанашвили опубликовал в "Инстаграме"* видео со своим рыжим котом по кличке Фенька. Он считает примитивной фразу: "Без кота и жизнь не та".

"Это существо гораздо выше человека по природе, по структуре своей, по внутреннему наполнению. Это Фенька гангстер оторвись Кушанашвили. Не то, чтобы жизнь не та, это понятно само по себе. Это наполнение жизни смыслом", — сказал журналист, глядя на своего домашнего любимца.

Кушанашвили заявил, что без кота Феньки не было бы его программы "Каково".

"Без него нет моего утра, дня, вечера, без него нет моего пульса, сердцебиения", — объяснил Отар.

Журналист рассказал, что по ночам кот рвёт в клочья его книги, как бы намекая хозяину, что тот инертен в работе и недостаточно отдаётся интеллектуальному процессу.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.





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