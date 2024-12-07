Александр Васильев рассказал о сгоревших декорациях балета Щелкунчик

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал о пожаре, в результате которых сгорели декорации балета "Щелкунчик".
Александр Васильев поведал, что 25 лет назад в столице Латвии показывали балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Декорации и костюмы к постановке делал сам Васильев.
Он отметил, что спектакль во время гастрольных показов "пообветшал".
"А пожар на складе декораций уничтожил много основных элементов оформления — рождественскую ёлку, сани, парковую скульптуру под снегом, предметы мебели", — написал историк моды в "Инстаграме"*.
Он отметил, что ранее восстановил декорации по своим эскизам, однако теперь приступает к обновлению костюмов и декораций, чтобы снять с них налёт "патины времени".
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«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.
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