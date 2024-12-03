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Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик

0:54
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина рассказала, что ей так и не удалось приобрести билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

большой театр
Фото: pxhere
большой театр

Ксения Бородина поинтересовалась у подписчиков, сумели ли они пройти "квест" и купить билеты на балет "Щелкунчик".

"Когда в 10 утра надо зайти на сайт, быстро кинуть в корзину и успеть купить, но сайт лежит и практически невозможно это осуществить. В 10:02 билетов уже нет", — пожаловалась телеведущая в социальных сетях.

Она рассказала, что ежегодно за "сумасшедшие деньги" покупала билеты для своих дочек в Большой театр. Но в этом году эту традицию пришлось нарушить из-за невозможности купить дефицитные билеты на новогоднее представление.

Ранее Большой театр раскрыл стоимость самого дешёвого билета на популярную постановку про Щелкунчика.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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