Прохор Шаляпин объяснил, почему для мужчин изменять это нормально

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Певец Прохор Шаляпин оправдал мужчин, которые изменяют своим жёнам.

Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин уверен, что причиной многочисленных разводов в 2024 году стала "бытовуха", которая "сжирает отношения". Он уверен, что разводов не будет, если каждой молодой семье дать по просторной квартире в центре Москвы и счёт в банке, чтобы они смогли жить на проценты.

К изменам Шаляпин относится спокойно. Он отметил, что измены можно простить мужчинам.

"Мужчина по своей природе может немножко изменять, потому что у нас нехватка мужчин в стране. У нас женщин больше. Тут уж ладно", — цитирует слова артиста "Блокнот Старс".

Он уверен, что женщинам просто некуда идти в условиях дефицита в стране мужчин.

Ранее Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



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