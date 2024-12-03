Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Переехавший в 2022 году в Израиль актёр Кирилл Сафонов появился сериале на Первом канале "Персональный ассистент".

Фото: https://vk.com/id144731725?ysclid by ВК-аккаунт Кирилла Сафонова is licensed under public doman Актёр Кирилл Сафонов

Актёр Кирилл Сафонов известен российскому зрителю как звезда сериала "Татьянин день" и супруг солистки группы "Фабрика" Александры Савельевой, сообщает EADaily.

В 2022 году звёздная пара переехала жить в Израиль. Сафонов назвала себя патриотом Израиля и рассказывал, что владеет тремя языками — русским, украинским и ивритом.

Актёр напрямую не выражал свою политическую позицию. Теперь его можно увидеть в сериале, который будут транслироваться на Первом канале после показа новостной программы "Время". Премьерная серия уже увидела свет 2 декабря.

Уточнения

Алекса́ндра Влади́мировна Саве́льева (род. 25 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» (2002—2019), образованной в 2002 году на проекте «Фабрика звёзд-1».



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