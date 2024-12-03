Мария Погребняк ответила на обвинения в пристрастии к пластическим операциям

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк подробно аргументировала своё решение лечь под нож пластического хирурга.

Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале критический комментарий в свой адрес. Звезду обвинили в пристрастии к пластическим операциям.

"Кроит себя постоянно, бедный организм, такими темпами и до 60 не доживёшь, задумайся как наркоз влияет на организм, все думают — это так, баловство, но нет", — упрекнули Марию подписчики.

Погребняк объяснила критикам, что вред от наркоза не столь велик, как от диастаза, который влечёт за собой атрофию мышц, угрозу появления развития и опущения органов брюшной полости.

"Я хочу прожить свою жизнь, получая удовлетворение от своей внешности и отличного самочувствия. Я никого не призываю делать операцию на груди или изменять форму скул", — написала Погребняк в личном микроблоге.

Она посоветовала хейтерам избегать злобы, переедания и алкоголя. Эти три фактора, по мнению блогера, наносят большой вред организму.

Уточнения

Диастаз прямых мышц живота — расхождение внутренних краев этих мышц на расстояние более 27 мм на уровне пупка, или более 22 мм на уровне 3 см над пупком вследствие ослабления и растяжения белой линии живота.



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