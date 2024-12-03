Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 способа хранения луковиц тюльпанов зимой
Цены на китайские автомобили с пробегом стали снижаться
Греция борется с кадровым голодом
Почему перманентный макияж бровей может быть неестественным
Как сварить картофель вкуснее: три совета
Большинство не обращает внимания! Назван способ сэкономить деньги на стирке белья
Учёные выяснили, приобрели ли мутации собаки, живущие вблизи Чернобыльской АЭС
Стресс, возраст или болезнь? Почему собака перестала выполнять команды
Врач объяснила, чем опасно мороженое для здоровья

Мария Погребняк ответила на обвинения в пристрастии к пластическим операциям

1:10
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк подробно аргументировала своё решение лечь под нож пластического хирурга.

Блогер Мария Погребняк
Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале критический комментарий в свой адрес. Звезду обвинили в пристрастии к пластическим операциям.

"Кроит себя постоянно, бедный организм, такими темпами и до 60 не доживёшь, задумайся как наркоз влияет на организм, все думают — это так, баловство, но нет", — упрекнули Марию подписчики.

Погребняк объяснила критикам, что вред от наркоза не столь велик, как от диастаза, который влечёт за собой атрофию мышц, угрозу появления развития и опущения органов брюшной полости.

"Я хочу прожить свою жизнь, получая удовлетворение от своей внешности и отличного самочувствия. Я никого не призываю делать операцию на груди или изменять форму скул", — написала Погребняк в личном микроблоге.

Она посоветовала хейтерам избегать злобы, переедания и алкоголя. Эти три фактора, по мнению блогера, наносят большой вред организму.

Уточнения

Диастаз прямых мышц живота — расхождение внутренних краев этих мышц на расстояние более 27 мм на уровне пупка, или более 22 мм на уровне 3 см над пупком вследствие ослабления и растяжения белой линии живота. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Грудь как сочная дынька! Лучшее упражнение для прокачки верха тела
Как избавиться от налёта на зубах и сохранить здоровую улыбку
Советы по подготовке почвы для рассады, которые гарантируют вам богатый урожай
Названы алкогольные напитки, усиливающие тревожность
Этот простой трюк избавит вас от запаха чеснока быстрее, чем мыло
Как часто стоит ходить к косметологу для поддержания молодости
Растения-убийцы в вашем доме: как уберечь кошку
Увеличьте количество завязей томатов с этими простыми методами
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию
Аэрокосмические компании Европы планируют запуск новой спутниковой системы для конкуренции со Starlink Илона Маска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.