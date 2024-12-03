Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку

Звезду "Дома-2" Ольгу Бузову захейтили за орфографическую ошибку в посте в социальных сетях.
Ольга Бузова опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото кондитерского изделия со свечками, украшенного клубникой.
"И на десерт фирменный напалеон", — написала Ольга под снимком.
Хейтеры не упустили случая пристыдить поющую ведущую за то, что она написала Наполеон через букву а.
Бузовой припомнили её красный диплом и рассказы о том, что она на отлично училась в школе.
Ранее Ольга Бузова заподозрила блогера Лерчек в притворстве. Она отреагировала на обвинения звезды в тяжёлом испытании, предположив, что гнев блогера связан с тем, что она не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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