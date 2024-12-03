Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку

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Звезду "Дома-2" Ольгу Бузову захейтили за орфографическую ошибку в посте в социальных сетях.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото кондитерского изделия со свечками, украшенного клубникой.

"И на десерт фирменный напалеон", — написала Ольга под снимком.

Хейтеры не упустили случая пристыдить поющую ведущую за то, что она написала Наполеон через букву а.

Бузовой припомнили её красный диплом и рассказы о том, что она на отлично училась в школе.

Ранее Ольга Бузова заподозрила блогера Лерчек в притворстве. Она отреагировала на обвинения звезды в тяжёлом испытании, предположив, что гнев блогера связан с тем, что она не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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