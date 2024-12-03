Жена рэпера Басты показала старшую дочь в честь 15-летия наследницы

Супруга Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, показала, как подросла их с музыкантом старшая дочка.
Елена Вакуленко опубликовала в "Инстаграме"* фото с дочкой Марией, которой исполнилось 15 лет.
На фото мама и дочка запечатлены в обнимку с большим букетом роз и портретом рэпера Басты на фоне.
"Сегодня нашей Маше исполняется 15 лет", — кратко подписала снимок с дочерью Елена.
Подписчики осыпали жену и дочь музыканта комплиментами.
"Красивая. То ли ещё будет. Василию придётся с автоматом рядом стоять, оберегать такую красоту";
"Это же Ваша копия", — писали фолловеры под постом жены артиста.
Летом 2024 года рэпер Баста с женой отметили хрустальную свадьбу. Пара воспитывает двух дочерей — Марию и Елизавету.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.
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