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Жена рэпера Басты показала старшую дочь в честь 15-летия наследницы

1:02
Шоу-бизнес

Супруга Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, показала, как подросла их с музыкантом старшая дочка.

Жена рэпера Басты с дочерью
Фото: https://www.instagram.com/elena_vakulenkopinskaya by Инстаграм Елены Вакуленко is licensed under public doman
Жена рэпера Басты с дочерью

Елена Вакуленко опубликовала в "Инстаграме"* фото с дочкой Марией, которой исполнилось 15 лет.

На фото мама и дочка запечатлены в обнимку с большим букетом роз и портретом рэпера Басты на фоне.

"Сегодня нашей Маше исполняется 15 лет", — кратко подписала снимок с дочерью Елена.

Подписчики осыпали жену и дочь музыканта комплиментами.

"Красивая. То ли ещё будет. Василию придётся с автоматом рядом стоять, оберегать такую красоту";

"Это же Ваша копия", — писали фолловеры под постом жены артиста.

Летом 2024 года рэпер Баста с женой отметили хрустальную свадьбу. Пара воспитывает двух дочерей — Марию и Елизавету.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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