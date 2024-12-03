Жена рэпера Басты показала старшую дочь в честь 15-летия наследницы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, показала, как подросла их с музыкантом старшая дочка.

Фото: https://www.instagram.com/elena_vakulenkopinskaya by Инстаграм Елены Вакуленко is licensed under public doman Жена рэпера Басты с дочерью

Елена Вакуленко опубликовала в "Инстаграме"* фото с дочкой Марией, которой исполнилось 15 лет.

На фото мама и дочка запечатлены в обнимку с большим букетом роз и портретом рэпера Басты на фоне.

"Сегодня нашей Маше исполняется 15 лет", — кратко подписала снимок с дочерью Елена.

Подписчики осыпали жену и дочь музыканта комплиментами.

"Красивая. То ли ещё будет. Василию придётся с автоматом рядом стоять, оберегать такую красоту"; "Это же Ваша копия", — писали фолловеры под постом жены артиста.

Летом 2024 года рэпер Баста с женой отметили хрустальную свадьбу. Пара воспитывает двух дочерей — Марию и Елизавету.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.



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