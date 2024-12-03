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Балерина Анастасия Волочкова обратилась к своей матери

1:10
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о пути противодействия, который она прошла со своей матерью.

Балерина Анастасия Волочкова с мамой
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова с мамой

Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* снимки со своей мамой Тамарой Владимировной в честь дня рождения родительницы.

Волочкова исполнилась благодарности к матери, которая живёт в Санкт-Петербурге.

"Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе стойко и с честью", — написала под кадрами балерина.

Она отметила, что все важные слова маме она адресовала лично по телефону.

"Мам, люблю тебя всем сердцем… Вместе мы — сила!" — обратилась к матери звезда балета.

Волочкова в своих интервью высказывала жалобы на мать. В частности, она обвиняла родительницу в том, что она испортила её отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым. Припоминала она и то, что мать якобы продала её студию, которую она на время на неё переписала.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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