Иван Телегин выиграл суд против певицы Пелагеи

Хоккеист Иван Телегин одержал победу в суде над бывшей женой, певицей Пелагеей.
Иван Телегин проявил твёрдость в своём решении не разрешать дочери уезжать за пределы России. Незадолго до новогодних каникул спортсмен добился в суде возобновления запрета для 7-летней Таисии выезжать за рубеж.
Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко рассказал, что они намерены обжаловать постановление суда. Юрист объяснил, что Пелагея организовала свой гастрольный тур с учётом новогодних каникул наследницы.
"Тася, конечно, очень ждала путешествия с мамой. Мы не понимаем, почему суд поставил права отца, не участвующего в жизни дочери, выше интересов ребёнка", — цитирует слова адвоката "СтарХит".
Ранее певица Пелагея узнала о запрете Ивана Телегина для дочери покидать Россию только в аэропорту, когда они с девочкой собирались отдохнуть у моря. Таисия тогда горько плакала, узнав, что отдых отменяется.
Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в девичестве — Ханова; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020).
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