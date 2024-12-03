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Иван Телегин выиграл суд против певицы Пелагеи

1:04
Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин одержал победу в суде над бывшей женой, певицей Пелагеей.

Певица Пелагея
Фото: https://vk.com/pelageaofficial by ВК-аккаунт певицы Пелагеи is licensed under public doman
Певица Пелагея

Иван Телегин проявил твёрдость в своём решении не разрешать дочери уезжать за пределы России. Незадолго до новогодних каникул спортсмен добился в суде возобновления запрета для 7-летней Таисии выезжать за рубеж.

Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко рассказал, что они намерены обжаловать постановление суда. Юрист объяснил, что Пелагея организовала свой гастрольный тур с учётом новогодних каникул наследницы.

"Тася, конечно, очень ждала путешествия с мамой. Мы не понимаем, почему суд поставил права отца, не участвующего в жизни дочери, выше интересов ребёнка", — цитирует слова адвоката "СтарХит".

Ранее певица Пелагея узнала о запрете Ивана Телегина для дочери покидать Россию только в аэропорту, когда они с девочкой собирались отдохнуть у моря. Таисия тогда горько плакала, узнав, что отдых отменяется.

Уточнения

Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в девичестве — Ханова; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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