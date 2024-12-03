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Дочка Юлии Началовой поблагодарила деда за устроенный праздник в честь её 18-летия

0:55
Шоу-бизнес

Отметившая своё совершеннолетие дочка певицы Юлии Началовой Вера Алдонина обратилась к любимому дедушке.

Певица Вера Алдонина
Фото: https://www.instagram.com/veraldonina by Инстаграм Веры Алдониной is licensed under public doman
Певица Вера Алдонина

Дочке Юлии Началовой исполнилось 18 лет. Она весело отметила день рождения, устроив фотосессию с тортом и воздушными шарами.

Девушку закидали самыми тёплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями.

"Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание ко мне. Я очень надеюсь, что всё загаданное непременно исполнится!" — написала Вера под фото с праздника.

Начинающая певица сказала отдельное спасибо деду, который организовал для неё торжество.

"Дедулечка, спасибо за этот праздник! Спасибо за всё!" — выразила свою благодарность наследница Началовой.

Ранее Вера Алдонина рассказала, что поступила во ВГИК, что было её мечтой.

Уточнения

Юлия Викторовна Нача́лова (полная фамилия — Началова-Алдонина; 31 января 1981, Воронеж — 16 марта 2019, Москва) — советская и российская певица, актриса и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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