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Певица Глюкоза пожаловалась на тяжёлый 2024 год

0:55
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза объяснила, что поддерживает её в 2024 году, который для артистки стал чёрной полосой в жизни.

Певица Глюкоза
Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman
Певица Глюкоза

Певица Глюкоза стала гостьей мероприятия на YAM Session 2024 от Яндекс Музыки. Она вышла в свет в новом образе. Звезда сделала короткую стрижку, будучи уверенной, что вместе с волосами она избавилась о всего негативного, что поджидало её в текущем году.

"Для меня был очень тяжёлый год, но я намерена закончить его позитивно", — объяснила Наталья Ионова (настоящее имя певицы).

Звезда рассказала, что поводом для позитивного настроения выступает её семья, поклонники, коллеги.

Все переживания она решила оставить в уходящем году. Она пообещала сделать выводы и поработать над своими ошибками. 

Уточнения

Глюкоза / Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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