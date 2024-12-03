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Лев Лещенко высказался о причинах развода Алсу с Яном Абрамовым

Шоу-бизнес

Певец Лев Лещенко поделился своим взглядом на проблемы в отношениях певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Певица Алсу
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу

Лев Лещенко объяснил, что старается держаться в стороне от семейных конфликтов. Он отметил, что знает певицу Алсу с девяти лет, так как она взрослела на его глазах.

"И, конечно, я видел её личную жизнь. Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги — кто, с кем… Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений", — объяснил певец в беседе с журналистами за кулисами фестиваля "Легенды Ретро FM 2024".

Маститый исполнитель обратил внимание на то, что Алсу стала больше заниматься творчеством. Лещенко заявил, что целиком принимает сторону певицы, так как ему известен её принципиальный, честный и благородный характер.

Он порадовался за то, что Алсу выяснила отношения с бывшим мужем.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, киноактёр и музыкальный продюсер, народный артист РСФСР (1983).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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