Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своей маме

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Актриса Ирина Безрукова рассказала о трогательной заботе своей мамы.

Фото: https://vk.com/bezrukova_official by ВК-аккаунт Ирины Безруковой is licensed under public doman Актриса Ирина Безрукова

Ирина Безрукова вспомнила, что любое дело в руках её мамы Людмилы Бахтуры спорилось.

Родительница актрисы просыпалась рано и ложилась поздно. Она запомнила маму за шитьём её платья на утренник в детский сад.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал о своей маме, которая воспитывала их с братом в одиночку.

"Я хорошо помню, что у мамы всегда были ухоженные руки, с маникюром. Она была врачом и следила за собой", — цитирует слова звезды театра и кино "Вечерняя Москва".

Актриса рассказала, что на Новый год мама накрывал стол и наряжала ёлку, которую очень сложно было купить. Чтобы приобрести лесную красавицу, мама и бабушка сменяли друг друга в длинной очереди, подолгу стоя на заснеженной улице при минусовой температуре.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая.

