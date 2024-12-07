Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своей маме

Актриса Ирина Безрукова рассказала о трогательной заботе своей мамы.
Ирина Безрукова вспомнила, что любое дело в руках её мамы Людмилы Бахтуры спорилось.
Родительница актрисы просыпалась рано и ложилась поздно. Она запомнила маму за шитьём её платья на утренник в детский сад.
Ранее певец Сергей Лазарев рассказал о своей маме, которая воспитывала их с братом в одиночку.
"Я хорошо помню, что у мамы всегда были ухоженные руки, с маникюром. Она была врачом и следила за собой", — цитирует слова звезды театра и кино "Вечерняя Москва".
Актриса рассказала, что на Новый год мама накрывал стол и наряжала ёлку, которую очень сложно было купить. Чтобы приобрести лесную красавицу, мама и бабушка сменяли друг друга в длинной очереди, подолгу стоя на заснеженной улице при минусовой температуре.
Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.