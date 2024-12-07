Ксения Собчак показала свой скудный завтрак

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Журналистка Ксения Собчак показала, что ест на завтрак.

Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала в своём ВК-аккаунте фото своего предельно полезного завтрака с минимальным набором калорий.

На фото запечатлён красиво сервированный стол звезды с изящной посудой. Перед ней стоит тарелка с какой-то листвой.

"Так и живу — завтрак скудный, но вид …. (прекрасный)", — написала под кадрами Ксения.

Она похвасталась живописным видом из окна её загородного дома. Окна её столовой выходят на заснеженный лес.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала свой завтрак с изысканной дизайнерской посудой.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.

