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Ксения Собчак показала свой скудный завтрак

0:43
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак показала, что ест на завтрак.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала в своём ВК-аккаунте фото своего предельно полезного завтрака с минимальным набором калорий.

На фото запечатлён красиво сервированный стол звезды с изящной посудой. Перед ней стоит тарелка с какой-то листвой.

"Так и живу — завтрак скудный, но вид …. (прекрасный)", — написала под кадрами Ксения.

Она похвасталась живописным видом из окна её загородного дома. Окна её столовой выходят на заснеженный лес.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала свой завтрак с изысканной дизайнерской посудой.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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