Ксения Собчак показала свой скудный завтрак

Журналистка Ксения Собчак показала, что ест на завтрак.
Ксения Собчак опубликовала в своём ВК-аккаунте фото своего предельно полезного завтрака с минимальным набором калорий.
На фото запечатлён красиво сервированный стол звезды с изящной посудой. Перед ней стоит тарелка с какой-то листвой.
"Так и живу — завтрак скудный, но вид …. (прекрасный)", — написала под кадрами Ксения.
Она похвасталась живописным видом из окна её загородного дома. Окна её столовой выходят на заснеженный лес.
Ранее продюсер Яна Рудковская показала свой завтрак с изысканной дизайнерской посудой.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.
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