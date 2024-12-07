Дима Билан сообщил о счастливом возвращении своего кота Шахтёра домой

Певец Дима Билан поделился с подписчиками радостью по поводу спасения своего кота Шахтёра.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Дима Билан опубликовал в своём Telegram-канале кадры со своим чёрным котом по кличке Шахтёр, которого он привёз из приюта Донбасса.

"Кот Шахтёр вернулся домой! После долгого лечения в клинике летом, когда кот был в критическом состоянии — после выздоровления был долгий восстановительный период", — написал певец под кадрами.

Артист объяснил, что кот внезапно стал худеть и не мог нормально ходить. Полтора месяца медики боролись за жизнь кота Шахтёра. Теперь животному ничего не угрожает. Он бегает по дому, по словам певца, "как угорелый".

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Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР)— российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

