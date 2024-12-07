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Дима Билан сообщил о счастливом возвращении своего кота Шахтёра домой

Шоу-бизнес

Певец Дима Билан поделился с подписчиками радостью по поводу спасения своего кота Шахтёра.

Кот
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Дима Билан опубликовал в своём Telegram-канале кадры со своим чёрным котом по кличке Шахтёр, которого он привёз из приюта Донбасса.

"Кот Шахтёр вернулся домой! После долгого лечения в клинике летом, когда кот был в критическом состоянии — после выздоровления был долгий восстановительный период", — написал певец под кадрами.

Артист объяснил, что кот внезапно стал худеть и не мог нормально ходить. Полтора месяца медики боролись за жизнь кота Шахтёра. Теперь животному ничего не угрожает. Он бегает по дому, по словам певца, "как угорелый".

Ранее телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как её собака породы мальтипу повлияла на её жизнь.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР)— российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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