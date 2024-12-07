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Дочь Леры Кудрявцевой озадачила мать каверзным вопросом о Деде Морозе

0:55
Шоу-бизнес

Шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша поставила мать в тупик вопросом о Деде Морозе.

Телеведущая Лера Кудрявцева с дочкой Машей
Фото: https://www.instagram.com/leratv by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева с дочкой Машей

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что они с дочкой Машей воспользовались необычным способом отправить письмо Деду Морозу. Они использовали в качестве почтового ящика морозильную камеру холодильника.

Девочка каждое утро проверяет, забрал ли волшебник с бородой её послание из морозильника.

"Я говорю ей, мол, Дед Мороз заберёт письмо, когда снег выпадет. Ну, мол, как он на санях приедет по асфальту-то?" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

На это ребёнок резонно возразил.

"А если снег не выпадет?" — спросила малышка.

Кудрявцева задумалась о том, как она будет выкручиваться из этой ситуации.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о своей необычной болезни.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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