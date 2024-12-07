Дочь Леры Кудрявцевой озадачила мать каверзным вопросом о Деде Морозе

Шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша поставила мать в тупик вопросом о Деде Морозе.
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что они с дочкой Машей воспользовались необычным способом отправить письмо Деду Морозу. Они использовали в качестве почтового ящика морозильную камеру холодильника.
Девочка каждое утро проверяет, забрал ли волшебник с бородой её послание из морозильника.
"Я говорю ей, мол, Дед Мороз заберёт письмо, когда снег выпадет. Ну, мол, как он на санях приедет по асфальту-то?" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
На это ребёнок резонно возразил.
"А если снег не выпадет?" — спросила малышка.
Кудрявцева задумалась о том, как она будет выкручиваться из этой ситуации.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала о своей необычной болезни.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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