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Сын Тины Канделаки стал ведущим детской передачи

0:53
Шоу-бизнес

23-летний сын Тины Канделаки Леонтий получил работу на телевидении.

Телеведущий Лео Канделаки
Фото: https://vk.com/kandelaki_leo by ВК-аккаунт Лео Канделаки is licensed under public doman
Телеведущий Лео Канделаки

Сын Тины Канделаки Лео Канделаки стал ведущим "Спокойно ночи, малыши" на телеканале "Карусель". Наследник директора канала ТНТ засветился на кадрах, которые попали в распоряжение "СтарХита".

На съёмочной площадке Лео весело беседовал с Хрюшей и Филей.

Леонтий — сын телеведущей Тины Канделаки и бизнесмена Андрея Кондрахина. Молодой человек пробовал свои силы на музыкальном поприще, участвую в проекте "Фабрика звёзд". Юноша быстро покинул шоу, пообещав ещё заявить о себе.

Ранее звезда Comedy Club Марина Кравец рассказала, что исполнила свою мечту, став ведущей детской передачи "Спокойной ночи, малыши".

Уточнения

Мари́на Леони́довна Кра́вец (род. 18 мая 1984, Ленинград) — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа, резидент «Comedy Club» (с 2010 года).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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