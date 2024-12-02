Стартовал кастинг на сериал о сыне Чингисхана Джоши

Фонд президентских инициатив "Дара" в сотрудничестве с голливудской продюсерской компанией "Karga Seven Pictures" приступил к съемкам документально-драматического сериала на английском языке о жизни Джоши Кхана.
Как сообщает Ulysmedia.kz, проект ориентирован на международную аудиторию, сериал будет полностью на английском языке.
Объявлен открытый кастинг на роли в сериале. Принимаются мужчины и женщины казахского, среднеазиатского или восточноазиатского происхождения в возрасте от 8 до 60 лет.
Основные требования к кандидатам: свободное владение английским языком (учитывая международный формат проекта, это одно из главных условий). Езда на лошади.
Желающие пройти прослушивание должны подготовить видеопрезентацию, в которой будут указаны их имя, рост, вес и возраст, а также шоу-ролик (видео актёрского мастерства) и таланта, а также любые другие материалы, которые помогут продемонстрировать талант и пригодность для роли.
Съёмки пройдут в Казахстане и Турции.
Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев заинтриговал публику, представ в образе казахского батыра (военачальника). Его заподозрили в том, что он готовится к кастингу на роль сына Чингисхана.
Чингисха́н (монг. Чингис хаан; МФА: ), собственное имя — Тэмуджи́н, Темучи́н, Темучжи́н (монг. Тэмүжин, Тэмүүжин, ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ; ок. 1155 или 1162 — 18 или 25 августа 1227 года) — основатель и первый великий хан Монгольской империи,
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