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Стартовал кастинг на сериал о сыне Чингисхана Джоши

1:27
Шоу-бизнес

Фонд президентских инициатив "Дара" в сотрудничестве с голливудской продюсерской компанией "Karga Seven Pictures" приступил к съемкам документально-драматического сериала на английском языке о жизни Джоши Кхана.

Актёр Рузиль Минекаев
Фото: https://www.instagram.com/ruzil.minekaev by Инстаграм Рузиля Минекаева is licensed under public doman
Актёр Рузиль Минекаев

Как сообщает Ulysmedia.kz, проект ориентирован на международную аудиторию, сериал будет полностью на английском языке.

Объявлен открытый кастинг на роли в сериале. Принимаются мужчины и женщины казахского, среднеазиатского или восточноазиатского происхождения в возрасте от 8 до 60 лет.

Основные требования к кандидатам: свободное владение английским языком (учитывая международный формат проекта, это одно из главных условий). Езда на лошади.

Желающие пройти прослушивание должны подготовить видеопрезентацию, в которой будут указаны их имя, рост, вес и возраст, а также шоу-ролик (видео актёрского мастерства) и таланта, а также любые другие материалы, которые помогут продемонстрировать талант и пригодность для роли.

Съёмки пройдут в Казахстане и Турции. 

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев заинтриговал публику, представ в образе казахского батыра (военачальника). Его заподозрили в том, что он готовится к кастингу на роль сына Чингисхана.

Уточнения

Чингисха́н (монг. Чингис хаан; МФА: ), собственное имя — Тэмуджи́н, Темучи́н, Темучжи́н (монг. Тэмүжин, Тэмүүжин, ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ; ок. 1155 или 1162 — 18 или 25 августа 1227 года) — основатель и первый великий хан Монгольской империи,

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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