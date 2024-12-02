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Собчак подметила странности в новом клипе Филиппа Киркорова

0:49
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обратила внимание на необычный клип певца Филиппа Киркорова.

Певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак
Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак посетила мероприятие в честь премьеры клипа Филиппа Киркорова "Чёрная пантера".

Она подметила, что никогда не встречала столь продолжительный музыкальный ролик, который похож на короткометражный фильм.

"Впервые увидела клип, который длится 28 минут. Но на огонь, воду и Филиппа Киркорова можно смотреть вечно", — написала журналистка в своём ВК-аккаунте.

По сценарию ролика Киркоров похитил всех звёзд шоу-бизнеса и заточил всех знаменитостей за решётку. 

Ранее Сергей Шнуров запретил Ксении Собчак слушать его новый музыкальный альбом и нецензурно отозвался о журналистке.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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