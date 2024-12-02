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Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Элен Бадалян, победительница шестого сезона музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!", в своём личном блоге обратилась к певцу Сергею Лазареву, который, как известно, повздорил из-за неё с коллегой Филиппом Киркоровым.

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров
Фото: youtube.com by канал Gaalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

Девушка поблагодарила Сергея Лазарева за его стремление к справедливости и преданность музыке.

"Спасибо, дорогой и уважаемый Сергей Лазарев! Я столько лет мечтала познакомиться с вами и получить от вас совет и наставления! Огромное спасибо за вашу преданность музыке и за то, что вы всегда стремитесь к справедливости! Благодарю за вашу заботу", — написала Элен Бадалян.

Во время финала программы между Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым произошёл конфликт. Киркоров отказался отдать свой голос за Элен Бадалян и вместо него нажал на кнопку. Между артистами состоялся разговор на повышенных тонах, после чего Киркоров в ярости покинул студию.

Однако, по итогам голосования, победителем шестого сезона проекта стала именно фаворитка Сергея Лазарева.

Ранее Александр Буйнов также подверг критике молодых певцов.

 

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
 

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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