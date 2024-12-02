Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.
Алла-Виктория и Мартин вернулись в Россию из Дубая, где они учились в статусной школе Swiss International Scientific School. Стоимость обучения в учебно заведении составляла 64 тысячи долларов в год на 1 ребёнка (6,5 млн рубле в пересчёте на российские деньги).
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вышел в свет с дочкой Аллой Викторией и трогательно поздравил её с днём рождения.
Как сообщает Радио 1, Алла-Виктория в школе ОАЭ много шалила и позволяла себе дерзкие выходки. Она организовала провокацию в школьной столовой
"Сегодня мы будем крутить три завитушки перед этой красивой женщиной! Погнали!" — сказала девочка о попыталась сделать сальто.
В прыжке она задела за ограду и чуть было не покалечилась. На замечание старших подросток не реагировала.
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