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Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Певец Филипп Киркоров
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

Алла-Виктория и Мартин вернулись в Россию из Дубая, где они учились в статусной школе Swiss International Scientific School. Стоимость обучения в учебно заведении составляла 64 тысячи долларов в год на 1 ребёнка (6,5 млн рубле в пересчёте на российские деньги).

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вышел в свет с дочкой Аллой Викторией и трогательно поздравил её с днём рождения.

Как сообщает Радио 1, Алла-Виктория в школе ОАЭ много шалила и позволяла себе дерзкие выходки. Она организовала провокацию в школьной столовой

"Сегодня мы будем крутить три завитушки перед этой красивой женщиной! Погнали!" — сказала девочка о попыталась сделать сальто.

В прыжке она задела за ограду и чуть было не покалечилась. На замечание старших подросток не реагировала.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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