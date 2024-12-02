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Александр Буйнов раскритиковал молодых артистов за дикцию: пойте лучше на турецком

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Александр Буйнов высказал недовольство в адрес молодых исполнителей, подчеркнув, что их дикция оставляет желать лучшего, и из-за этого ему бывает трудно понять смысл песен.

Александр Буйнов
Фото: vk.com by канал Ретро FM, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Буйнов

В беседе с "Абзацем" музыкант отметил, что современные певцы должны уделять больше внимания дикции.

"Иногда едешь по дороге, включаешь радио, а там как будто поют по-турецки. Потом прислушиваешься — кажется, что по-казахски. В итоге оказывается, что по-русски поёт парень! Сейчас такая мода — проглатывать звуки. Вы уж тогда лучше пойте на турецком!" — заявил Буйнов.

Также он прокомментировал конфликты между артистами разных поколений, отметив, что такие ситуации возникали во все времена. По его словам, в своё время он и его друзья не хотели понимать композиций Иосифа Кобзона, так как им была интересна другая музыка. Однако со временем Буйнов и сам стал исполнять похожие треки.

Ранее стало известно, во сколько обошёлся Филиппу Киркорову торт на презентации клипа.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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