Александр Буйнов раскритиковал молодых артистов за дикцию: пойте лучше на турецком

Народный артист России Александр Буйнов высказал недовольство в адрес молодых исполнителей, подчеркнув, что их дикция оставляет желать лучшего, и из-за этого ему бывает трудно понять смысл песен.
В беседе с "Абзацем" музыкант отметил, что современные певцы должны уделять больше внимания дикции.
"Иногда едешь по дороге, включаешь радио, а там как будто поют по-турецки. Потом прислушиваешься — кажется, что по-казахски. В итоге оказывается, что по-русски поёт парень! Сейчас такая мода — проглатывать звуки. Вы уж тогда лучше пойте на турецком!" — заявил Буйнов.
Также он прокомментировал конфликты между артистами разных поколений, отметив, что такие ситуации возникали во все времена. По его словам, в своё время он и его друзья не хотели понимать композиций Иосифа Кобзона, так как им была интересна другая музыка. Однако со временем Буйнов и сам стал исполнять похожие треки.
Ранее стало известно, во сколько обошёлся Филиппу Киркорову торт на презентации клипа.
Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".