Стало известно, во сколько обошёлся Киркорову торт в виде пантеры

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров для презентации своего нового клипа заказал торт в виде пантеры. Стоимость этого необычного кондитерского шедевра составила более одного миллиона рублей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Рудковской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Филипп Киркоров и Яна Рудковская

Как рассказала кондитер Марина Синицкая, она и её команда превратили изготовление торта в настоящее шоу — "сладкое электричество". По её словам, им пришлось искать по всей Москве редкие материалы, необходимые для создания такого шедевра.

По словам Марины Синицкой, итоговый вес торта составил 50 кг, а его стоимость — 5 тысяч рублей за килограмм. Таким образом, сам торт обошёлся исполнителю в 250 тысяч рублей, но ещё 800 тысяч рублей он заплатил за декор.

"Мой самый большой страх был, что из-за тяжести торта весь каркас пантеры рухнет, и она распадётся на части. К счастью, пантера доехала до мероприятия, и всё прошло на ура. Филипп был в восторге!" — поделилась кондитер.

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Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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