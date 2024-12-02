Мария Кожевникова призвала страну перестраиваться, чтобы семьи с детьми не чувствовали себя нищими

Многодетная мать Мария Кожевникова признала, что растить детей стоит недёшево.
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова, которая воспитывает четверых сыновей, уверена, что многодетность в России должна стать нормой жизни. Актриса при этом на своём опыте ощущает, насколько это затратно содержать нескольких детей.
Она отметила, что планирует заниматься вопросами поддержки многодетных семей в правительстве.
"Сейчас государству нужно перестраиваться, чтобы люди не чувствовали себя нищими, если у них много детей. У меня четверо детей, и деньги просто разлетаются", — рассказала Мария в шоу "ТН Звёзды".
Актриса отметила, что родителям нужно оплачивать секции, водить детей в кино и театр.
Ранее Мария Кожевникова заявила о готовности стать матерью в пятый раз.
Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.
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