Анфиса Чехова призналась, что влюбилась

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Телеведущая Анфиса Чехова в недавнем интервью призналась, что одним из самых ярких событий минувшей осени стала для неё новая влюблённость. Она назвала этот опыт интересным и захватывающим.

Фото: Telegram-аккаунт Анфисы Чеховой is licensed under public domain Анфиса Чехова

Артистка рассказала о своём участии в проекте "Звёздные танцы" на телеканале ТНТ. По её словам, у неё уже был негативный опыт общения с преподавателем по танцам, поэтому она очень переживала. Однако ей повезло, и её партнёром стал молодой мужчина Максим Крючков, с которым они сразу же нашли общий язык.

"При первой встрече Максим показался мне очень милым, вежливым и правильным. Он такой стройный, что я думала, как он будет меня поднимать. Но Макс с этим справился превосходно, потому что в нём оказалось много силы", — поделилась Чехова в интервью WHOOPEE.

Оказалось, что она даже составила натальную карту мужчины и поняла, что они смогут отлично сработаться как в творческом, так и в спортивном плане.

Ранее супруга Игоря Николаева рассказала о своей реакции на письмо от поклонницы.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.



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