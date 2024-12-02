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Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры

0:47
Шоу-бизнес

Наследница певца Александра Серова признала, что её музыкальная деятельность не дала результатов.

Певица Мишель Серова
Фото: https://vk.com/mishel_serova by ВК-аккаунт Мишели Серовой is licensed under public doman
Певица Мишель Серова

Дочь Александра Серова Мишель объяснила, почему решила поставить крест на своей музыкальной карьере. Девушка прислушалась к словам мужа предпринимателя, который обратил внимание на то, что её работа приносит исключительно расходы.

"Я пока не принесла ни копейки за всю свою творческую деятельность", — заявила дочь исполнителя хита "Я люблю тебя до слёз" в беседе с Аминой Cent.

Мишель согласилась с доводами супруга и решила больше не тратить семейный бюджет на безрезультативное творчество.

Ранее певец Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении — Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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