Супруга Игоря Николаева отреагировала на письмо, подаренное мужу поклонницей

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Актриса и жена народного артиста России Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, что не испытывает ревности из-за письма, которое получил её супруг от поклонницы.

Фото: youtube.com by канал Юлия Проскурякова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

В беседе с "Абзацем" артистка отметила, что не видит ничего страшного в том, что другие женщины проявляют чувства к её избраннику.

"Что в этом такого? Поклонники постоянно что-то передают Игорю. Девушки выражают свои эмоции и любовь к артисту, желают ему всего хорошего. Я не ревную его. Мы нормальные люди, живём вместе уже 19 лет. Ревновать мужа к письмам — это уже клиника", — подчеркнула Проскурякова.

Она также добавила, что считает абсолютно естественным принимать подарки от фанатов, ведь таким образом поклонники выражают своё положительное отношение к артисту и его творчеству.

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Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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