Режиссёр Сарик Андреасян показал всех своих детей на одном фото

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян похвастался своей большой семьёй с тремя детьми.

Фото: https://www.instagram.com/sarik_andreasyan by Инстаграм Сарика Андреасяна is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян

Сарик Андреасян опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он стоит рядом с сыновьями и дочерью. Наследники режиссёра выстроились на фото в одну линию по росту.

Кинодеятель объяснил, что в их семье существует традиция делать общее фото с детьми раз в год, выстраиваясь у стеночки.

"Смысл в том, что так я вижу как растут мои дети и как "молодею" я! Я всегда мечтал быть хорошим отцом и надеюсь, что у меня получится", — написал под фотографией режиссёр.

От первого брака у режиссёра подрастают сыновья Марк (2013 года рождения) и Мартин (2017 года рождения). Зимой 2023 года у Андреасяна и его жены Лизы Моряк родилась дочь Элизабет.

Сарик Андреасян и беременная Лиза Моряк сообщили о скором прибавлении в семье. Актриса находится в интересной положении.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.



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