Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Азиза раскрыла, почему не вышла замуж за Киркорова
Есть ли польза в сушеном чесноке из магазина?
Певица Татьяна Буланова раскрыла секрет своего преображения: скинула четыре килограмма
Нейросети научились воссоздавать личность всего за одно интервью: что это значит для нас
Рекомендации врачей: какие тренировки подходят людям старшего возраста
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний
Как избавиться от коррозии и продлить жизнь вашему авто
Брокколи для кошек: польза или вред
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры

Сергей Жуков высказался о звёздной болезни детей

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков поделился своими мыслями о звёздной болезни своих детей, которые только начинают свой путь в мире кинематографа.

Сергей Жуков
Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Жуков

Артист является отцом пятерых детей, четверо из которых родились в браке с бывшей солисткой ВИА "Сливки" Региной Бурд. Его дочери Ника и Энджел решили пойти по стопам родителей и попробовать себя на сцене. Ника исполнила главную роль в сериале "Плакса", а Энджел снялся в фильме "Руки Вверх", где сыграл своего отца в молодости.

Сергей Жуков считает, что избежать звёздной болезни не под силу никому, но важно осознавать, кто находится рядом с тобой в этот момент. Он напомнил, что его дети ещё подростки, и они только начинают свой путь к успеху.

"Поймать синдром бога — это очень сложно. Но нас спасает то, что у нас много работы. Мы просто не успеваем задуматься об этом, у нас даже нет желания. А поскольку наши дети сейчас активно участвуют в съемках и уезжают на три месяца в экспедиции, я очень счастлив", — пояснил свою позицию музыкант.

Ранее Лерчек раскрыла причину своего развода с бывшим супругом.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Военные новости
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Аудио 
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей
Российский шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей Аудио 
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова Джон Куинси Адамс стал президентом США благодаря коррумпированной сделке Игорь Буккер
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку
Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду
Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа
Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством
Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность
Сестра Гуфа раскрыла, где на самом деле находится рэпер
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать
Анна Семенович рассказала о нелюбимом алкогольном напитке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.