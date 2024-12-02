Сергей Жуков высказался о звёздной болезни детей

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Певец и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков поделился своими мыслями о звёздной болезни своих детей, которые только начинают свой путь в мире кинематографа.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Жуков

Артист является отцом пятерых детей, четверо из которых родились в браке с бывшей солисткой ВИА "Сливки" Региной Бурд. Его дочери Ника и Энджел решили пойти по стопам родителей и попробовать себя на сцене. Ника исполнила главную роль в сериале "Плакса", а Энджел снялся в фильме "Руки Вверх", где сыграл своего отца в молодости.

Сергей Жуков считает, что избежать звёздной болезни не под силу никому, но важно осознавать, кто находится рядом с тобой в этот момент. Он напомнил, что его дети ещё подростки, и они только начинают свой путь к успеху.

"Поймать синдром бога — это очень сложно. Но нас спасает то, что у нас много работы. Мы просто не успеваем задуматься об этом, у нас даже нет желания. А поскольку наши дети сейчас активно участвуют в съемках и уезжают на три месяца в экспедиции, я очень счастлив", — пояснил свою позицию музыкант.

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Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».





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