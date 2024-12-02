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Звезду Гарри Поттера Руперта Гринта обвинили в махинациях

Шоу-бизнес

У актёра, сыгравшего Рона в серии фильмов о Гарри Поттере, возникли проблемы с законом.

Актёр Руперт Гринт
Фото: https://www.instagram.com/rupertgrint by Инстаграм Руперта Гринта is licensed under public doman
Актёр Руперт Гринт

Иностранные СМИ сообщают, что актёра Руперта Гринта обвинили в махинациях с налогами. Его подозревают в уклонении от уплаты налоговых сборов за доходы от франшизы "Гарри Поттер".

По версии обвинения, британский актёр Гринт с 2011 с помощью подставной компании скрывал часть прибыли, которую ему выплачивали от показа фильма на телевидении и продажи DVD.

После того, как серые схемы были разоблачены, Гринту придётся выплатить налоговой более 2 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что руководители марафона желаний Елены Блиновской заставляли сотрудников отмывать деньги.

Уточнения

Ру́перт Алекса́ндр Ллойд Гринт (англ. Rupert Alexander Lloyd Grint; 24 августа 1988 года, Харлоу, Эссекс, Англия) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания. Наиболее известен по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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