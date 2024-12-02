Лерчек назвала причину развода с бывшим мужем

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поделилась, что на их с мужем развод повлияла ситуация с неуплатой налогов и уголовное преследование.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина

В эфире шоу "Звёзды в джунглях" многодетная мать получила букет цветов от бывшего возлюбленного и детей с пожеланием победы. Однако Лерчек заметила, что в жарком климате цветы быстро завянут.

Валерия Чекалина также рассказала о том, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Она подчеркнула, что её брак был идеальным до того, как начались финансовые проблемы.

"Мне важно, чтобы мужчина был ответственным за свои слова, не нарушал данные обещания, всегда находился рядом и оберегал меня. У нас тоже было так. Но на нас повлияла ситуация с налогами и другие проблемы, которые долго тянулись. Надеюсь, все обиды забудутся, и мы по-прежнему будем общаться хорошо", — высказалась блогерша.

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Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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