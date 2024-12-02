Табаков представил публике свою возлюбленную: работают вместе

Актёр Павел Табаков, сын известного артиста Олега Табакова, перестал скрывать свои отношения с продюсером Ксенией Ермоленко. Они вместе появились на премьере клипа Филиппа Киркорова.
Павел крепко держал Ксению за руку, но от общения с журналистами они отказались. Однако фотографам удалось запечатлеть их в зрительном зале.
Ксения Ермоленко не любит публичность, поэтому о ней почти ничего не известно. Есть информация, что она работает вместе с Павлом и занимается его взаимодействием с прессой. Пара не впервые появляется вместе, но раньше они предпочитали скрывать свои отношения.
У Павла есть дочь от актрисы Софьи Синицыной, с которой они расстались в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Андрей Малахов впервые за долгое время появился в свете со своей супругой.
Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.
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