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Хирург заявил, что певец Дима Билан вернул себе юношескую наполненность лица

1:03
Шоу-бизнес

Хирург Сергей Свиридов рассказал, к каким косметологическим процедурам прибегал певец Дима Билан.

Певец Дима Билан
Фото: https://vk.com/bilandima_officia by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman
Певец Дима Билан

Дима Билан, который отказался записывать совместную песню с Леди Гагой, готов выступить на корпоративе за 3 миллиона рублей. Как сообщает "Царьград", перед Новым годом данная сумма может возрасти, так как спрос на артистов значительно увеличивается перед праздниками.

Хирург Сергей Свиридов похвалил 42-летнего Диму Билана за отличный внешний вид. Он уверен, что Дима Билан избегает пластических операций, но при этом не отказывается от косметологических процедур.

"Видна контурная пластика в области скул, которая приводит к увеличению их объёма, формированию треугольного лица. В скулы вводится либо собственный жир, либо гиалуроновая кислота", — рассказал хирург в бесе Passion.ru.

Эксперт объяснил, что данная процедура помогает создать эффект "юношеской наполненности" лица.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР)— российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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