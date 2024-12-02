Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой

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Телеведущий Андрей Малахов впервые за долгое время появился на светском мероприятии со своей супругой Натальей Шкулёвой, с которой они уже 15 лет в счастливом браке.

Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Малахова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Малахов

Влюблённые пришли поддержать народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который представил публике клип на песню "Чёрная пантера". Андрей Малахов был в брючном костюме с рубашкой и галстуком, а его жена блистала в облегающем чёрном миди-платье.

Впервые Андрей и Наталья появились вместе на публике в 2009 году, а два года спустя сыграли свадьбу в Париже в Версальском дворце. В 2017 году у них родился сын Александр, которого они тщательно оберегают от внимания публики.

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Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.



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