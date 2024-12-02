Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог назвал помогающий худеть и хорошо спать фрукт
Табаков представил публике свою возлюбленную: работают вместе
Учёные выявили связь между добавкой Е407 и диабетом
Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку
Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду
Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством
Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность
Сестра Гуфа раскрыла, где на самом деле находится рэпер

Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова рассказала, что долги её мужа, ресторатора Валерия Руднева, не отразились на их семейной жизни.

Татьяна Буланова
Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

В интервью "Комсомольской правде" артистка поделилась, что ей известно обо всех делах её избранника. Она опровергла информацию о блокировке счетов, назвав её недостоверной.

"Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Сейчас он выполняет свои обязательства по ним. Счета ему не блокировали", — рассказала Татьяна Буланова.

Татьяна вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который на 19 лет моложе её, в Санкт-Петербурге в 2023 году. Ранее она признавалась, что не готова переехать в Москву, так как любит свой родной город.

Ранее стало известно, где находится Гуф, недавно выписавшийся из реабилитационного центра.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей
Российский шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей Аудио 
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Джон Куинси Адамс стал президентом США благодаря коррумпированной сделке Игорь Буккер Зеленский заявляет о том, что войну с РФ он проигрывает. Это смертный приговор для него Любовь Степушова ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Дмитрий Плотников
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку
Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду
Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа
Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством
Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность
Сестра Гуфа раскрыла, где на самом деле находится рэпер
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать
Анна Семенович рассказала о нелюбимом алкогольном напитке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.