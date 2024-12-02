Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа

Певица Татьяна Буланова рассказала, что долги её мужа, ресторатора Валерия Руднева, не отразились на их семейной жизни.
В интервью "Комсомольской правде" артистка поделилась, что ей известно обо всех делах её избранника. Она опровергла информацию о блокировке счетов, назвав её недостоверной.
"Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Сейчас он выполняет свои обязательства по ним. Счета ему не блокировали", — рассказала Татьяна Буланова.
Татьяна вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который на 19 лет моложе её, в Санкт-Петербурге в 2023 году. Ранее она признавалась, что не готова переехать в Москву, так как любит свой родной город.
Ранее стало известно, где находится Гуф, недавно выписавшийся из реабилитационного центра.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".