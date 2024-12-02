Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа

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Певица Татьяна Буланова рассказала, что долги её мужа, ресторатора Валерия Руднева, не отразились на их семейной жизни.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

В интервью "Комсомольской правде" артистка поделилась, что ей известно обо всех делах её избранника. Она опровергла информацию о блокировке счетов, назвав её недостоверной.

"Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Сейчас он выполняет свои обязательства по ним. Счета ему не блокировали", — рассказала Татьяна Буланова.

Татьяна вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который на 19 лет моложе её, в Санкт-Петербурге в 2023 году. Ранее она признавалась, что не готова переехать в Москву, так как любит свой родной город.

Ранее стало известно, где находится Гуф, недавно выписавшийся из реабилитационного центра.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



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