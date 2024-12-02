Сестра Гуфа раскрыла, где на самом деле находится рэпер

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Ольга, сестра рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), опровергла информацию о том, что артист снова находится в реабилитационном центре.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рэпер Гуф / Алексей Долматов

В беседе с PEOPLETALK она подчеркнула, что журналисты должны внимательно следить за аккаунтами Алексея. По её словам, вчера он публиковал сторис из чайной, где отдыхал. Кроме того, она отметила, что после лечения мужчина чувствует себя хорошо.

Напомним, что Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября он вместе с друзьями арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщили сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а затем вступил в конфликт с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на артиста составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за произошедшее.

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Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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