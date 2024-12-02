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Олег Газманов раскрыл, почему приёмный сын отказался от его фамилии

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Олег Газманов, народный артист Российской Федерации, поделился с "Комсомольской правдой" новостью о том, что его приёмный сын Филипп принял решение взять фамилию Муравьёв, объяснив это тем, что хочет развивать свой бизнес самостоятельно, без использования популярности отца.

Олег Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Газманов

По словам артиста, Филипп — предприниматель и часто посещает деловые встречи, но из-за известной фамилии к нему часто приковано лишнее внимание.

"Он хочет своими силами достичь всего в жизни. С другой стороны, я нахожусь под санкциями, поэтому не вижу смысла лишний раз привлекать внимание к своей фамилии", — сказал Газманов.

Олег Газманов был включён в "чёрный список" украинского сайта "Миротворец" из-за поддержки российских властей. В 2014 году ему запретили въезд в Латвию. Также на западном видеохостинге YouTube его канал был заблокирован без возможности восстановления.

Ранее певец Шаман рассказал, кто был инициатором развода.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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