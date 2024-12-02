Олег Газманов раскрыл, почему приёмный сын отказался от его фамилии

Олег Газманов, народный артист Российской Федерации, поделился с "Комсомольской правдой" новостью о том, что его приёмный сын Филипп принял решение взять фамилию Муравьёв, объяснив это тем, что хочет развивать свой бизнес самостоятельно, без использования популярности отца.
По словам артиста, Филипп — предприниматель и часто посещает деловые встречи, но из-за известной фамилии к нему часто приковано лишнее внимание.
"Он хочет своими силами достичь всего в жизни. С другой стороны, я нахожусь под санкциями, поэтому не вижу смысла лишний раз привлекать внимание к своей фамилии", — сказал Газманов.
Олег Газманов был включён в "чёрный список" украинского сайта "Миротворец" из-за поддержки российских властей. В 2014 году ему запретили въезд в Латвию. Также на западном видеохостинге YouTube его канал был заблокирован без возможности восстановления.
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Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).
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